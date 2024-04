I nuovi maestri del lavoro. I segreti degli elicotteri e 71 candeline da soffiare

Mercoledì 1° maggio al Conservatorio di Milano verrà conferita la Stella al merito ai nuovi Maestri del lavoro della Lombardia, nominati dal ministero. Per Monza e Brianza i nuovi Maestri saranno Mario Angelo Alari di Seveso, in pensione dopo circa 35 anni in Agusta, e Mario Pozzi, di Meda, che lavora alla Pizzardi srl, nella sua stessa città.

Mario Alari è un tecnico elettromeccanico, con alle spalle 35 anni di esperienza di impiantistica industriale e gestione di team di squadre di lavoro. "Il mio primo impiego – ricorda – fu in un’azienda di giocattoli, subito dopo il diploma di perito elettrotecnico. Poi mi sono occupato di montaggio industriale in un’azienda di Meda e poi sono entrato in Agusta nel 1988, assunto come specialista tecnico elettromeccanico di banco, nel laboratorio trasmissioni per la certificazione e il rodaggio degli elicotteri". Gli elicotteri sono la sua passione e quindi si è sempre tenuto aggiornato sui nuovi modelli. Negli anni ha ampliato la sua esperienza come coordinatore delle attività di prova e manutenzione di tutti i banchi di prova del laboratorio, coordinando il lavoro di una squadra di 15 persone su due turni. È a riposo da ottobre del 2023. L’azienda ha cercato di tenerlo il più a lungo possibile, vista la sua lunga esperienza, ma alla fine Mario ha deciso di portare avanti i suoi impegni di volontariato. Oggi fa parte del Gruppo anziani dell’Agusta, che gestisce il museo con i reperti della storia aziendale. Per rimanere nel settore aeronautica, ha preso contatti anche con altre associazioni nel contesto dei velivoli, oltre ad essere arbitro di calcio e nonno part time. Sono innamorati del loro lavoro i tecnici brianzoli come Mario Alari e Mario Pozzi, quadro addetto all’approvvigionamento di materiali e responsabile di produzione della Pizzardi srl di Meda, un’azienda costruttrice di piegatrici per lavanderia industriale e automazione.

L’azienda dà risposta a uno di quei processi fondamentali a cui nessuno pensa, la stiratura di biancheria per grandi aziende e ospedali. Diploma di terza media in tasca, Mario Pozzi è entrato in azienda nel 1973 a 19 anni, ormai 51 anni fa. E il 1° maggio, quando riceverà il titolo di Maestro del lavoro, festeggerà anche il suo 71esimo compleanno, come racconta con orgoglio e anche una punta di emozione. Ricorda i suoi esordi alla Pizzardi, con il titolare senior Pietro Pizzardi: "Mi ha insegnato tutto – ricorda con gratitudine – e in azienda si è sempre respirato un clima di collaborazione. Poi ho proseguito con il figlio, l’ingegner Pizzardi junior. La passione per la meccanica e la tecnologia mi hanno permesso di crescere. È il segreto del successo. Ho visto le prime macchine a controllo numerico introdotte negli anni ‘80 e ‘90 e poi l’evoluzione verso macchine sempre più moderne. Il titolo di maestro del lavoro? Penso di essere stato candidato per aver sempre istruito le nuove leve che entravano in azienda. Quando andrò in pensione, sarà un piacere trasmettere la passione per il lavoro ai ragazzi nelle scuole, con i Maestri del lavoro". Attualmente sono 216 gli iscritti alla sezione Monza e Brianza della Federazione.