I Nirvana e la forza del rock. Al Bloom rivive il mito

L’energia dell’alternative-rock e un documentario che racconta le storiche date romane dei primi due tour italiani dei Nirvana, ripercorrendo ricordi, aneddoti ed emozioni. Ma anche una serata cine-culinaria con uno dei film più celebri sul potere dei media e gli intrecci con la politica. E poi l’arte contemporanea, l’animazione per bambini e una notte in cui scatenarsi al karaoke. Sono i concerti e le iniziative della settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà domani con l’appuntamento conclusivo della rassegna “Straordinarie Storie”: alle 20.30 proiezione del film “Quarto potere” di Orson Welles, in versione originale sottotitolata, con presentazione e commento di Mauro Orsi e Pier Lofrano di CineLab; ad affiancare la pellicola ci sarà alle 19 una cena con menù ispirato al grande classico del regista americano, con prenotazione entro oggi al 327-8399417. Il venerdì sarà tutto dedicato alla musica: prima una proiezione, poi un triplo concerto. Si partirà alle 20.30 con il documentario “Rome as you are” di Daniela Giombini, Tino Franco e Marco Porsia, incentrato sulle tappe romane dei Nirvana di Kurt Cobain: si farà un tuffo all’indietro a fine anni ‘80, quando una giovane giornalista musicale si trovò a organizzare il primo tour italiano di due band di Seattle, una delle quali si chiamava Nirvana. Il gruppo tornò anche nel 1991 ma nel frattempo era uscito un disco epocale battezzato “Nevermind”. Quelle vicende vengono rievocate nel film insieme a Bruce Pavitt, co-fondatore dell’etichetta Sub Pop che lanciò il grunge: con lui si torna sui luoghi simbolo dei concerti romani dei Nirvana.

A rievocare l’avventura, in sala col pubblico, ci saranno la regista e protagonista Daniela Giombini e Dario Calfapietra. Subito dopo, alle 22.30, si accenderanno gli amplificatori con la rassegna “Tutto il nostro sangue”: suoneranno 3 band della scena alternative-rock, i laziali Le Cose Importanti, i lombardi Love Shower Love e i milanesi Le Vite degli Altri. Sabato alle 21.30 “Wannabe - Karaoke Night”, domenica alle 16.30 il film “Titina” e alle 18 l’inaugurazione della mostra “Arte contemporanea italiana”, con dipinti e opere di Federica Barattè, Emiliano Miraglia, Moira Roncato, Giorgio Manzini e Kiablackart.