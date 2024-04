I Musici di Guccini al Concertone

Le canzoni indimenticabili di Guccini rilette e riproposte dalla sua storica band, che lo ha accompagnato su e giù per l’Italia in tanti tour e con lui ha condiviso vita, musica e dischi.

È il concerto che si terrà mercoledì alle 21 nell’area feste del Parco Superga di Muggiò, dove per il “Concertone del Primo Maggio“ arriveranno I Musici di Francesco Guccini, ovvero il gruppo formato dai musicisti che sono stati a lungo compagni di strada del “maestrone“ modenese.

Il progetto messo in piedi da Juan Carlos “Flaco“ Biondini a voce e chitarre, Vince Tempera al pianoforte, Ellade Bandini alla batteria, Antonio Marangolo a fiati e percussioni e Giacomo Marzi al basso si propone di dare continuità all’enorme patrimonio poetico e artistico di Guccini, facendo sì che i pezzi di uno dei maggiori cantautori italiani di sempre continuino a risuonare nelle piazze e nei palazzetti del nostro Paese.

Lo spettacolo sarà un’immersione nelle più belle canzoni di Guccini, reinterpretate con amore, passione e bravura dai suoi musicisti: durante il concerto i brani saranno intervallati dai ricordi di vita vissuta insieme al cantautore di Pavana. Inoltre, il gruppo suonerà i pezzi del suo doppio album intitolato “Ronin“, in cui si alternano canzoni di Guccini con nuovi arrangiamenti e brani inediti. Ad anticipare l’evento, fin dal pomeriggio ci sarà un altro concerto di band e artisti emergenti del territorio, che dalle 15 in avanti si avvicenderanno sul palco, sotto la cura del Brianza Velenosa Festival. Ingresso libero.

A Sovico, invece, l’ormai tradizionale concerto del Primo Maggio organizzato dalla Pro Loco offrirà un’occasione per riascoltare le canzoni intramontabili di una band che proprio con Guccini ha condiviso un ampio tratto di strada, i Nomadi. L’evento darà modo di cantare tutti assieme i brani di Augusto Daolio e Beppe Carletti, a partire dalla celeberrima “Io vagabondo“: dalle 17 di mercoledì negli spazi della Galleria Frette, in piazza Frette, arriverà infatti la band degli Animanti con il suo spettacolo di tributo ai Nomadi dal titolo “Io vagabondo e altre storie“. Sarà un vero e proprio viaggio nei ricordi, nella grande canzone d’autore e nel rock proposto da una collaudatissima tribute band, ma anche un modo per celebrare in musica il lavoro. L’ingresso è libero. Essendo la galleria al coperto, il concerto si terrà anche in caso di pioggia.

Fabio Luongo