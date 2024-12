I mercatini dei volontari per sostenere il rifugio

Ultimi giorni di shopping natalizio ai mercatini Enpa in centro e al canile di via San Damiano. Per chi è alla ricerca di un dolce speciale, che aiuta anche gli animali in difficoltà, ci sono cinque golosità: il canettone (il classico panettone con uvetta e canditi), il micione (senza canditi), il panconiglio (il pandoro), il cucciolone (il panettone con la frutta esotica) e il pangufoveg (un dolce vegano con gocce di cioccolato). E ancora, il calendario con gli animali del rifugio e il miele. Il mercatino rimarrà aperto fino a martedì all’Arengario e al rifugio in via San Damiano.