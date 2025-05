I magistrati di Milano alzano il trofeo

In campo nel weekend appena trascorso allo Sportitalia Village di Verano Brianza c’erano anche Manfredi Borsellino, secondogenito del giudice ucciso dalla mafia Paolo Borsellino e funzionario della polizia di Stato, e Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo le cui indagini hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro nel gennaio del 2023.

Erano solamente due dei quasi 300 iscritti all’undicesima edizione del torneo nazionale dei magistrati di calcio a 8 facenti parte la squadra del distretto della Corte d’Appello di Palermo, una delle più competitive specie dopo essersi aggiudicata i primi tre match di qualificazione, ma non quella che poi si è classificata al primo posto. A Verano Brianza vincono le toghe del Tribunale di Milano che fanno valere il “fattore campo” e alla fine saranno loro a essere premiate con la coppa più grande dal patron della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, e dal sindaco di Verano Brianza, Samuele Consonni.

Erano presenti anche le rappresentative dei Tribunali di Roma, Napoli, Torino, Cagliari e Catania, per citarne alcune. Lo staff organizzativo della Folgore Caratese è stato sicuramente messo a dura prova non solo dalle quattro giornate di durata del torneo (e 17 squadre al via) ma anche e soprattutto dall’arrivo di numerosi magistrati con annessa scorta a cui bisognava garantire privacy e serenità. Ma tutto è andato per il verso giusto e la manifestazione si è svolta senza alcuna problematica.

Ro.San.