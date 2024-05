I maestri della Brianza Classica. Il barocco, Napoli e il mandolino

Torna domenica la rassegna musicale Brianza Classica, organizzata dall’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli e quest’anno intitolata “Nel segno di Puccini“. Ad aprire l’appuntamento, alle 16.45 all’Auditorium di Ornago, il filone Preludio Giovanile che ospiterà la Junior Orchestra della scuola di musica Suzuki di Osnago. L’ensemble riunisce le ragazze e i ragazzi dei corsi avanzati della scuola in un progetto in cui si affronta un repertorio originale, senza spartiti facilitati. Alle 17 riflettori saranno puntati sull’ensemble barocco Benedetto Marcello, gruppo specializzato nel repertorio del ’600 e ’700 italiano, che con il solista Francesco Mammola si esibirà nel concerto “Il mandolino classico“.

Il Maestro Gianfranco Lupidii e Luca Matani al violino, Ettore Maria Del Romano al clavicembalo e Francesco Mammola al mandolino (nella foto), proporranno un programma particolare, ma fruibile, grazie all’immediatezza di uno strumento principe del repertorio popolare. Gli artisti eseguiranno brani di autori quali Vivaldi, Mascitti, Giuliano, Gaudioso, che fanno parte delle aree geografiche (Venezia e Napoli) che hanno reso il barocco uno dei periodi storici più prolifici nell’ambito della storia della musica, per concludere con arrangiamenti del repertorio della canzone napoletana. Lunedì, invece, lezione concerto all’azienda agricola Cascina Rampina di Monticello Brianza, dedicata alle scuole dall’infanzia alle secondarie di primo grado. Nuovo appuntamento della rassegna Brianza Classica domenica 2 giugno a Caponago con il concerto “Da Rossini a Morricone“ per la Festa della Repubblica. Per restare aggiornati sulle iniziative della rassegna, oltre al sito e ai social, è nata Classic Appeal, l’App di Brianza Classica: informazioni su concerti e musicisti; approfondimenti, foto e video.