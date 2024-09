I lavori pagati dalle multe. Operazione sicurezza per i ragazzi delle scuole

Con la riapertura delle scuole a Seveso l’amministrazione comunale ha messo a punto e avviato tutta una serie di interventi sulla viabilità cittadina con particolare cura alla messa in sicurezza delle carreggiate nelle vicinanze dei principali plessi scolastici.

Obiettivo, assicurare l’incolumità degli studenti e dei loro accompagnatori in prossimità degli edifici dove si concentra, di solito, il traffico più intenso negli orari di entrata e uscita degli alunni delle scuole della città di Seveso. Sono diversi i lavori di messa in sicurezza delle strade nelle vicinanze dei plessi sevesini. Oggi partono i cantieri in via Gramsci. La spesa per tutta la riqualificazione strade è di 70mila euro. Certi interventi possono dirsi già conclusi come quello lungo via Adua, iniziato lo scorso 9 luglio, con la realizzazione di due attraversamenti rialzati, una nuova asfaltatura e una nuova segnaletica verticale e orizzontale. Sono quasi terminati, intanto, i lavori di prolungamento della pista ciclabile di via San Carlo fino all’intersezione con via Vignazzola. Da qui il percorso dedicato ai ciclisti proseguirà su entrambi i lati attraverso una corsia ciclabile: secondo il codice della strada si tratta di una porzione destinata alla circolazione sulle strade per i ciclisti ma che può essere impiegata per brevi tratti, anche da altri veicoli se le dimensioni della corsia non permettono la circolazione solamente ciclabile. Sempre per quanto riguarda la via San Carlo, sono stati inseriti nove stalli di sosta più uno aggiuntivo riservato al carico-scarico. Nel frattempo, in intesa con il Comune di Meda, sono stati anche eseguiti i lavori di messa in sicurezza di via Vignazzola con l’inserimento di due variazioni altimetriche più un dissuasore luminoso di velocità.

E sempre nell’ambito di questo progetto partirà proprio oggi il cantiere per la messa in sicurezza di via Gramsci, nei pressi della scuiola primaria Enrico Toti, dove verrà realizzato un attraversamento rialzato e illuminato, oltre alla nuova segnaletica. Le risorse finanziarie utilizzate derivano dai proventi delle sanzioni agli automobilisti in violazione al Codice della Strada che come prescrive l’art. 208 devono essere investite per la sicurezza stradale. Grazie alle multe Seveso avrà strade più belle e transitabili.