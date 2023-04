I giardini delle Contrade Relax e giochi per tutti

di Alessandro Crisafulli

I parchi giochi come nuovi epicentri della vita sociale dei bambini e delle famiglie, all’insegna dell’inclusività e contro degrado e raid dei vandali. Ma, anche, come luoghi di storia e identità locale, attraverso i colori e i richiami alle Contrade del Palio degli Zoccoli. È una vera e propria trasformazione quella che il Comune di Desio ha in mente per le aree gioco. Un piano che inizierà a breve con le due in via Trincea delle Frasche e Kuliscioff. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di riqualificazione delle due aree ludiche attrezzate, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’attrattività, oltre ad assicurare l’accessibilità e, laddove possibile, l’inclusività. Una manutenzione straordinaria per una spesa di 218mila euro, dove l’Amministrazione, grazie a un contributo di Regione Lombardia, investe non solo nell’integrazione dei giochi, nella sostituzione di quelli danneggiati e nelle pavimentazioni antitrauma, ma anche nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Si propone poi un filo conduttore che caratterizzi gli interventi e conferisca alle aree gioco riconoscibilità e attrattiva attraverso il richiamo ai soggetti e ai colori del Palio.

"Sono i primi interventi per ridisegnare alcune aree gioco in città – spiega il vicesindaco Andrea Villa –. I fili conduttori sono inclusivi ed identitari. Inclusivi perché abbiamo pensato a spazi che possano consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità ed estendere l’impegno a quanti condividono l’importanza di vivere gli spazi verdi, senza che nessuno si senta escluso. Identitari perché questi spazi saranno legati al Palio degli Zoccoli, riportandone simboli e colori delle contrade in cui si trovano, per riscoprire e valorizzare la storia della nostra comunità locale". Nelle aree saranno riposizionati giochi, attrezzature, arredi urbani. Ci saranno spazi per il gioco strutturato, per l’attività motoria e per il gioco libero. Non mancheranno le pavimentazioni anti-trauma per la sicurezza dei piccoli utenti e nuove fontanelle. I lavori partiranno entro l’estate. Nel frattempo sono in via di conclusione i lavori al Parco delle Nuvole e saranno progettati i prossimi interventi per riqualificare le aree gioco di via Romagna nel quartiere Spaccone e in via Bosio, a San Giorgio. L’intervento di via Trincea delle Frasche, oltre a riqualificare il parco giochi, vedrà un intervento per limitare la velocità delle automobili. "Un problema che si trascina da anni, creando una situazione di pericolo per ciclisti e pedoni, che con questo intervento si vuole limitare", aggiunge Villa.