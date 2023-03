I dottori in vetrina preparano le medicine con le ricette dei nonni

di Alessandro Crisafulli

Un laboratorio galenico a vista, tra le vetrine della via dello shopping. Che, da qualche mese, attira più sguardi incuriositi dei passanti rispetto ai negozi di scarpe e abbigliamento. Succede a Desio, in via Garibaldi, su idea della storica Farmacia Piccaluga, come racconta Marta Lemme, responsabile del laboratorio.

Perché avete deciso di creare questo laboratorio galenico così particolare?

"Abbiamo un sogno, come ripete mio fratello Enrico, donare la salute ai cittadini che ne hanno bisogno. La nostra è la farmacia storica di Desio, fondata nel 1956 dai nostri nonni, Enrico Piccaluga e Luisa Baioni. Già all’epoca preparavano farmaci nel laboratorio galenico. Da loro abbiamo imparato l’arte farmaceutica. Nostra madre, Silvia Piccaluga, ha portato avanti la tradizione di famiglia, che noi figli, entrambi farmacisti preparatori, abbiamo mantenuto e sviluppato.

Quali sono le attrezzature principali presenti?

"Abbiamo tre laboratori, il più grande si affaccia sul centro di Desio e i passanti ci possono osservare mentre produciamo i farmaci per loro".

Quali medicinali producete?

"Possiamo realizzare qualsiasi tipo di farmaco presente in Farmacopea e qualsiasi tipo di prodotto richiesto dal medico e prescritto con ricetta: pediatrici, fitoterapici, omeopatici, ginecologici e veterinari. Grazie al repertorio di ricette galeniche lasciatoci dai nostri nonni, le preparazioni sono altamente professionali, di qualità e sicure. E ci occupiamo anche di ricerca".

Qual è il riscontro di clienti e passanti?

"Sono stupiti perché non hanno mai visto un laboratorio di farmacia panoramico sulla pubblica via. Anche perché oggi si è persa l’immagine del farmacista preparatore".

Quali sono le prospettive?

"Migliorare sempre le nostre prestazioni in funzione dell’utente, per arrivare ad una personalizzazione totale del farmaco, del principio attivo e delle dosi sotto prescrizione medica, in modo da ottenere il massimo risultato riducendo i costi per l’utente".