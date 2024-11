I documentari semiseri e la sposa di Raffaello

Giovedì al Binario 7 si apre la stagione di Teatro+Tempo Eventi, con la seconda stagione di “Docucomedy“, la serie di documentari semiseri ideata da Compagnia Caterpillar, da un’idea di Luigi Aquilino. Il motto degli attori e delle attrici di Docucomedy in divisa verdone a quadrettoni risuona ancora nelle sale del Binario 7, dove tornano a mettere in scena nuovi divertenti documentari. Non solo: anche quest’anno ci sarà la leggendaria rubrica “What the Fact“ con cronaca rosa, curiosità dal mondo, scienza e una sezione tutta nuova da scoprire giovedì alle 20.30 in sala Picasso. Nuovi format a sorpresa per 4 appuntamenti, uno al mese fino a febbraio, all’insegna di risate e scoperte sfiziose. Biglietti anche online. Venerdì, alle 20.30, in sala Picasso, per L’Altro Binario “La Fornarina. La sposa segreta di Raffaello“ (nella foto), che racconta “una delle storie d’amore più belle di sempre“: quella tra Raffaello Sanzio e Margherita Luti.

Prima nazionale al Binario 7, per la nuova produzione di Eco di fondo. Arte e amore, sacro e profano si fondono in questa tela e nell’incredibile storia della sua modella, Margherita Luti, prima chiamata con nome di ragazzo per volere del padre, poi rapita per amore, accusata di stregoneria e infine rinchiusa in un convento di clausura. Biglietto intero 15 euro.

C.B.