I dj speciali tornano alla consolle. Doni solidali e inclusione nel neonato Carlo Alberto District

Ha un bellissimo risvolto inclusivo la rassegna natalizia di quest’anno. Per la prima volta insieme Carlo Alberto District (il distretto dei commercianti di via Carlo Alberto) e Tiki Taka (la rete territoriale di oltre trenta associazioni inclusive) - con la collaborazione del Comune - hanno dato vita al progetto “Via per Natale“, un programma di due incontri: il 6 dicembre la distribuzione di doni solidali in piazza San Pietro Martire (con giocolieri e flash mob), e il 16 dicembre la seconda attesissima edizione di “Autpop Festival“ in piazza Roma, riproposizione del dj set inclusivo che già aveva fatto scatenare la città in occasione del Gran Premio, quando a comandare la consolle erano saliti i ragazzi diversamente abili delle associazioni Facciavista e Il Veliero. Felicissimo l’artefice del primo riuscitissimo esperimento durante lo scorso FuoriGp, Dj Shorty di Radio m2o. "L’Autpop Festival ha avuto tantissima partecipazione e un successo pazzesco – dice il disc jockey – Ora abbiamo voluto con Facciavista e Il Veliero riproporlo in una cornice splendida come l’Arengario, sempre con l’idea di portare musica nella città e farla suonare a chi ha un entusiasmo incredibile nel farlo. Io sono originario di Milano, vivo a Monza da un anno e già mi sono innamorato di questa città, proprio dopo aver scoperto queste realtà". La giornata di sabato 16 dicembre all’Arengario si aprirà alle 12 con un pranzo cucinato dai ragazzi della scuola Borsa, il cui ricavato andrà in beneficenza alla Rete Tiki Taka. La volta dei ragazzi in consolle di Autpop (oltre che di Facciavista e Il Veliero, anche de Il Brugo) sarà alle 16, per un momento musicale travolgente che durerà per tre-quattro ore, insieme ai dj di Radio m2o, Radio Deejay e Freedom Street Radio.

"Una via per il Natale è l’espressione migliore del welfare di comunità di Monza, del vero welfare di comunità della nostra città – ha detto soddisfatto l’assessore al Welfare e Salute del Comune di Monza Egidio Riva – È importante promuovere una società più inclusiva, dove si riescano a rendere protagonisti i giovani, fare superare a loro l’epoca delle passioni tristi, le fragilità. Ringrazio i tanti volontari e coloro che stanno contribuendo in prima persona alla costruzione della bellezza del Natale di quest’anno".

