I cuccioli in cerca di una nuova famiglia

C’è chi al miracolo di Natale ci crede. Sono i volontari dell’Enpa che si augurano, per la Notte Santa, di trovare una famiglia (per sempre) ai cuccioli abbandonati che proprio negli ultimi giorni sono stati recuperati e accolti nel rifugio monzese. La prima storia è quella di Lord e Byron due simil pastore tedesco di circa 3 mesi che stati abbandonati a Lissone. Per Byron e Lord non sono tardate ad arrivare tante richieste e forse per la Notte Santa i due piccolini saranno già nella loro nuova casa. Ma un destino altrettanto felice ce lo si augura per Kimberly, Hazel, Madison (femminucce) e McKenzie (maschietto), cuccioli di pitbull trovati a Caponago. Qualcuno, invece di rivolgersi direttamente alle associazioni, ha preferito abbandonarli lasciandoli in un campo, dentro a uno scatolone. Dall’Enpa, però ricordano che i pitbull sono cani impegnativi che richiedono particolare pazienza e competenze e anche la necessità di affidarsi a educatori: "L’adozione è una scelta di cuore, ma deve essere fatta consapevolmente. Il nostro consiglio è di non regalare animali a Natale, tanto più se si tratta di un cucciolo".

"Se desiderate un nuovo amico – il consiglio dei volontari –, potete andare con tutta la famiglia a sceglierne uno in un canile o gattile, dove troverete pelosi di tutte le età e di tutte le taglie, pronti a darvi gioia e calore, non solo a Natale". Chi è interessato ad adottare può scrivere una mail a canile@enpamonza.it e prendere appuntamento. In alternativa si può telefonare tutti i giorni in canile dalle 14.30 alle 17.30 allo 039-835623.

B.Api.