I cuccioli di cani guida cercano una famiglia a Limbiate: l'appello del Lions

Nuovi cuccioli attendono di essere adottati temporaneamente prima di intraprendere il percorso per diventare cani guida per ciechi. Tre giorni fa mamma Oxy ha dato alla luce 9 cuccioli nel Centro cani guida Lions di Limbiate, dove da oltre 60 anni si allevano esemplari da affidare a persone non vedenti per aiutarli nella loro vita quotidiana. Due settimane fa, nello stesso centro limbiatese, Quenda aveva dato alla luce altri 10 cuccioli di labrador.

"Dopo lo svezzamento - spiegano dal centro - i cuccioli vengano affidati alle famiglie “puppy walker“". Si tratta di persone volontarie che decidono di accompagnarli nel loro primo anno di vita, affiancandoli nella fase di socializzazione e formazione del carattere. Il percorso viene seguito costantemente dal Centro cani guida Lions, fino al compimento del primo anno, quando i cani rientrano per iniziare il loro addestramento, prima dell’affido definitivo e gratuito a persone non vedenti di tutta Italia. Proprio per questo il Centro limbiatese lancia un appello per diventare puppy walker.

"Abbiamo bisogno di famiglie a cui affidare i nostri piccoli eroi per portare avanti il percorso che ci permetta di donare un cane guida a un non vedente. Aiutateci ad aiutare, prendendovi cura di uno dei nostri cuccioli". I cani nati nel centro di addestramento di Limbiate, dopo aver compiuto un anno, seguono un percorso di addestramento che dura 6 mesi e comprende esercizi quotidiani coi quali si insegna all’animale a prendersi cura dell’uomo a cui è affidato, sostituendosi ai suoi occhi.

Il cane imparerà a muoversi in sicurezza, a valutare difficoltà e ostacoli, a effettuare scelte di percorso anche calcolando la presenza dell’uomo che accompagna, ad esempio sapendo valutare le altezze non in base alla sua altezza, ma a quella della persona che sta guidando. Per diventare puppy walker occorre compilare un form direttamente sul sito caniguidalions.it.

Ga.Bass.