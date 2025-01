I conti non tornano, la giunta aumenta l’Irpef

Dallo 0,6 allo 0,8: cresce di un terzo l’addizionale Irpef a Cogliate: "Impossibile farne a meno con i nuovi tagli di trasferimento del Governo e con gli aumenti dei contratti dei dipendenti". Così il sindaco, Andrea Basilico (nella foto), ha provato a giustificare la decisione presa dalla giunta di centrodestra a trazione leghista. Cogliate quest’anno dovrà fare i conti con un taglio di trasferimenti statali stimato tra i 70 e gli 80mila euro e un aumento di costi di circa 30mila euro tra adeguamento stipendi dei dipendenti comunali e del personale delle cooperative di servizi. "Si poteva innanzitutto valutare la possibilità di un taglio di costi – ha detto Vincenzo Di Paolo, capogruppo di Progetto in Comune –. Poi eventualmente si doveva valutare il passaggio allo 0,7 e non subito allo 0,8, oppure l’applicazione di una forma di progressività". Di Paolo ha contestato anche l’applicazione di circa 4/5 degli oneri di urbanizzazione sulla parte corrente di bilancio".

Il sindaco ha replicato che "Abbiamo già verificato tutte le possibili economie in ogni settore e l’applicazione degli oneri sulla parte corrente, che è una cosa sbagliata che non si dovrebbe mai fare, certifica proprio le difficoltà che abbiamo a chiudere il bilancio oggi. Questo aumento produrrà le entrate attese a regime solo nel 2026, nel 2025, con la riscossione dell’anticipo, avremo solo 50mila euro in più, che non basteranno nemmeno a coprire i tagli di trasferimenti. Purtroppo aumenta tutto anche per l’Amministrazione, gas, luce, acqua, gli stessi aumenti che si vedono per le famiglie sono da pensare anche per il Comune".

Ga.Bass.