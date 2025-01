I colori... invisibili “L’arte del non vedere“. Spettacolo di emozioni

Dopo il grande successo dello scorso ottobre, sabato 18, alle 20.30 a Monza al teatro Binario 7 torna lo spettacolo “l’Arte del non Vedere“. Sul palco gli attori della Compagnia CircoSvista, una delle numerose attività promosse nella sezione monzese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, che da anni si sta distinguendo per il grande impegno per l’inclusione sociale e la condivisione di eventi e momenti di crescita personale e culturale insieme alle persone cosiddette normodotate.

Lo spettacolo è diretto dal regista Max Brembilla, ma scritto direttamente dagli attori, dopo che hanno vissuto personalmente la visita guidata ai Musei civici e al Roseto Niso Fumagalli di Monza, due fiori all’occhiello che si distinguono anche per l’abbattimento delle barriere sensoriali. All’ingresso del Roseto c’è una mappa su cui le persone con disabilità visiva possono conoscere la planimetria e la storia del roseto, un aiuto prezioso nell’individuazione delle 15 tappe previste per il percorso di visita. Sulla mappa c’è anche un QR code che rimanda a un testo che può essere riprodotto con un normale smartphone, con una App di sintesi vocale. I testi forniscono informazioni sul Roseto e sulla sua storia e offrono una descrizione delle 15 rose selezionate.

Da un anno a questa parte, visite senza barriere anche ai Musei civici, un percorso tattile plantare “Loges Lve“, collegato a mappe tattili e modellini tridimensionali, percorre le 13 sezioni del museo, utilizzando piastrelle con rilievi sul pavimento per guidare i visitatori ipovedenti e ciechi, supportati da Tag Rfid. Il percorso “dialoga“ con i bastoni elettronici per ciechi tramite una App; per chi ne fosse sprovvisto, il museo mette a disposizione 2 bastoni. Da queste esperienze vissute in prima persona sul territorio, nasce una performance intensa, carica di emozioni, sia per gli attori sia per il pubblico. Musei civici e Roseto, grazie all’utilizzo della tecnologia sono riusciti a trasmettere quei colori e quella luce visibile anche attraverso il buio.

Lo spettacolo è stato realizzato grazie al supporto del Comune di Monza. L’ingresso è a contributo libero su prenotazione via mail: uicmon@uici.it oppure telefonando al numero 039.23.26.644. La Compagnia teatrale CircoSvista è nata alcuni anni fa nell’ambito della sezione monzese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti.