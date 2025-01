I cantieri dello sport. Dal bocciodromo alla pista di atletica pronta per le gare

Chiolo Pioltelli, stadio Sada, bocciodromo di via Iseo, e tanti interventi nelle palestre scolastiche. Il 2024 è stato un anno di cantieri per lo sport monzese, e quello in corso sarà il tempo per tagliare nastri. E non pochi. Ad illustrare quanto si sta realizzando è stata direttamente l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti, in un incontro con le associazioni e società sportive monzesi. Una sorta di recap di inizio anno, con l’auspicio di far conoscere meglio le iniziative del Comune innanzitutto ai diretti protagonisti: prima tra tutte l’implementazione della Consulta comunale dello sport (formata da Amministrazione, 5 rappresentanti delle società sportive monzesi e referenti del Coni, di Usm, Uisp e Csi).

"Abbiamo deciso di aumentare gli incontri della Consulta da una volta all’anno a una volta ogni due mesi – dichiara l’assessora –, con l’intento di avere un aggiornamento più costante delle necessità delle associazioni. Si tratta di un organismo che ha un’importante funzione in chiave decisionale". Sul fronte dei cantieri sportivi, in due anni e mezzo il Comune ha investito 11 milioni e 720mila euro tra palestre scolastiche e alcuni impianti cittadini. Nelle scuole sono chiare le priorità. "Venendo professionalmente da questo mondo (da dirigente scolastica in aspettativa) so quanto sia importante innanzitutto la sicurezza – spiega Guidetti –. Oggi come Comune gestiamo le 39 palestre delle scuole elementari e medie, a cui, dal 2023, si sono aggiunte quelle degli istituti superiori Mosè Bianchi (2), Frisi (2), Hensemberger, e poi Ipsia e Mapelli. Abbiamo un utilizzo settimanale di 1.100 ore – prosegue –, per cui è comprensibile ci sia necessità di manutenzione". Si sono aperti cantieri alla scuola media Ardigò, riconsegnata a settembre; alla scuola elementare Tacoli, il cui primo lotto con il riscaldamento nuovo è terminato ad ottobre, mentre il secondo sarà in estate (con la realizzazione di una rampa d’accesso per persone diversamente abili) e infine alla palestra della media Bellani, che sarà riaperta a febbraio e non più a fine novembre per un pozzo di sicurezza chiesto dai vigili del fuoco. In estate partiranno i lavori anche sulla palestra della media Leonardo da Vinci, con un primo lotto per l’abbattimento delle barriere architettoniche e un secondo per i nuovi spogliatoi. Gli impianti sportivi a Monza sono 24: 3 natatori, 10 di calcio e 11 polivalenti. Il più grande cantiere l’anno scorso è stato quello sul centro Chiolo Pioltelli, con un progetto Pnrr da 2,8 milioni con cui si è già rifatto il campo da rugby in erba sintetica e con cui ora, col secondo lotto, si stanno riqualificando la pista d’atletica (l’unica regolamentare per le gare a Monza) e gli spogliatoi e si sta costruendo una nuova tribuna per il calcio. Importante il progetto sull’ex bocciodromo di via Iseo, con un intervento che lo renderà un impianto fruibile non solo per la pallavolo, ma anche per basket (fino alla serie C1) e calcetto, grazie a un finanziamento a tasso zero del credito sportivo di 2 milioni di euro, i lavori partiranno in estate.

Investimenti importanti poi per il centro della Forti e Liberi: quasi 400mila euro per spogliatoi, accessibilità e tetto nuovo della palestra di basket, e altri 200mila euro quest’anno per riqualificare la palazzina di ginnastica. Si è intervenuti anche per il calcio. Si è già rifatta l’anno scorso la tribuna del campo di via Murri e ora proseguono i lavori allo stadio Sada: dopo spogliatoi e parte di tribuna soprastante, sono in svolgimento altri interventi su biglietteria, pavimentazione e abbattimento della gradinata degradata (per 500mila euro). Altri 640mila euro (in parte di Regione), sono andati al Nei per l’efficientamento energetico e la domotica, a cui ora si aggiungerà un intervento strutturale per sistemare il piano della vasca e dividere l’area arrampicata dalla palestra di basket.