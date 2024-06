I campioni del dibattito. I ragazzi del Frisi sbaragliano. Il titolo nazionale è roba loro

Gli studenti del liceo scientifico Frisi, primi al Campionato nazionale di dibattito “We Debate“: alla selezione nazionale hanno sbaragliato 50 squadre. Il percorso, come fa osservare la professoressa Gianna Salati (insegnante di Religione) coach del gruppo WeDebate è il frutto di una lunga marcia di avvicinamento al podio più alto. Infatti, la squadra del Frisi, per il quarto anno consecutivo ha rappresentato la Lombardia, sfiorando la vittoria: per due anni di seguito al secondo posto, poi al terzo e finalmente primi nell’edizione 2024. I ragazzi monzesi se la giocano con i colleghi pugliesi, siciliani, toscani, molisani ed emiliani, che negli anni hanno presentato le squadre più forti d’Italia. "La strategia vincente del nostro gruppo? - svela la professoressa - il debate si basa sempre più sulla logica e sempre meno sulla retorica. Quindi noi insegnIamo ai ragazzi a dimostrare l’impatto pratico sulla realtà, delle tesi che devono sostenere". Nel corso dell’anno hanno partecipato al Club Debate della scuola 30 studenti in modo continuo, più altri sporadicamente. Sono state formate 4 squadre per i Campionati italiani e un torneo internazionale.

La squadra vincente del Campionato italiano che si è data il nome di “Tommi’s Angels“ è composta da Carlotta Bitto (4° An), la compagna di classe Camilla Fontana, Rim El Boudi (4° Fn) e Tommaso Cassano (5° An). Diversi i circuiti di dibattito a cui hanno preso parte i ragazzi del Frisi. Hanno ottenuto anche un buon 3° posto nel Campionato italiano giovanile circuito “High school“, organizzato dalla Società Nazionale di Debate che propone un girone per la scuola media e uno per le superiori. La squadra “A Frisi lypse Now“ è composta da Giulio Gatti (3° As), a cui si aggiungono Carlotta Bitto, partecipante anche del Campionato nazionale più ampio, come la stessa Rim El Boudi e Tommaso Cassano, oltre a Federica Rozzoni (5° Fn). La squadra “The wolves of Frisi Street“ ha partecipato al torneo internazionale in lingua inglese, a Houston in Texas, Bluebonnet World School Debate, International tourneament, vinto dal Mosè Bianchi, ma in cui Gabriella Gjoka (4° Fn) del Frisi si è classificata come 3° miglior debater.