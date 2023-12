"I blackout e i disagi in città?. Meno della media nazionale"

I blackout a Seregno? Di gran lunga inferiori alla media nazionale. Lo sottolinea RetiPiù dopo l’ultimo episodio di domenica, che ha causato disagi a migliaia di cittadini tra le 14 e le 15.40. "Un servizio che ci impegnamo a garantire investendo in media oltre 4 milioni di euro l’anno in tecnologia e innovazione – spiegano dall’azienda –. L’impianto di distribuzione dell’energia elettrica della città di Seregno negli ultimi 10 anni è stato oggetto di numerosi interventi di adeguamento strutturale e di digitalizzazione della rete per potenziare ulteriormente le performance qualitative e offrire un servizio sempre più efficiente". Gli eventuali guasti o disservizi sulla rete in media tensione vengono costantemente monitorati dal sistema di telecontrollo e telegestione di RetiPiù, che allerta in tempo reale il personale tecnico. Inoltre, è attivo tutto l’anno, 24 ore su 24, un contact center per segnalare eventuali problematiche agli impianti rilevate dagli utenti finali che attiva l’intervento dei tecnici nell’arco di 60 minuti dalla chiamata. RetiPiù, anche in considerazione dei disagi vissuti in occasione degli eccezionali episodi di maltempo, guarda avanti per evitare che i guasti possano ripetersi: predisposto un ulteriore piano di intervento straordinario per portare fuori terra 21 cabine interrate. E dialoghi in corso con il Comune per riuscire a eseguire i lavori già nel 2024.