I bimbi scoprono come catturare le immagini attraverso i fumetti e le foto di Vivian Maier

“Fermare il mondo in uno scatto. Un desiderio nascosto in tanti rullini“. Oggi alle 16 al Belvedere della Villa Reale di Monza appuntamento con Cinzia Ghigliano, una delle prime fumettiste donne in Italia, per un laboratorio dedicato ai bambini dai 7 anni. Al centro del workshop, il mondo della fotografia, ma anche quello della narrazione e del disegno, interpretati attraverso la lente dell’opera di Vivian Maier, l’artista ideale per spiegare ai ragazzi come catturare il tempo, fermare le situazioni, documentare e raccontare attraverso la fotografia. Ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra “Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier“, valido per la giornata in corso. Solo evento, 5 euro.

Domani, invece, alle 15, le illustratrici Benedetta Fazzino e Gloria Pizzilli guideranno “Scatti disegnati“, laboratorio rivolto a giovani disegnatori, fumettisti e studenti d’arte, con la possibilità di una portfolio review alla fine dell’incontro. Quattro ore dedicate all’analisi della composizione delle foto esposte in mostra, sia da un punto di vista estetico sia narrativo, tramite lo sketching dal vivo e lo sviluppo di un mini progetto personale, allo scopo di allargare il proprio immaginario visivo grazie alle riflessioni sulle inquadrature scelte da Vivian Maier, utili per stimolare la creazione di illustrazioni singole d’impatto, sia per lo sviluppo di tavole a fumetti. Costo di partecipazione: 57 euro (comprende il workshop e il biglietto della mostra). Per chi possiede già il biglietto della mostra, è possibile fare un’integrazione di 47 euro in cassa.