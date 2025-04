Hockey Roller Club Monza: vittoria amara, Giovinazzo ai quarti di finale

La vittoria non basta. Anzi, serve solo per rendere più amaro il mancato aggancio ai veri playoff. Sotto lo striscione del traguardo dei preliminari, infatti, sfreccia per primo l’Indeco Giovinazzo. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sconfitto all’andata per 4-2, era riuscito due volte nell’impresa di ribaltare la situazione. Ai padroni di casa sarebbe bastato vincere con due gol di scarto per approdare ai quarti di finale. Un’operazione concretizzatasi al termine dei primi 25’ grazie alle reti di Francisco Bielsa e Matteo Galimberti. Ma nella ripresa il quintetto ospite, a segno con Clavel e Turturro, riagguanta la qualificazione. Monza replica con un colpo di coda che sembra decisivo: i centri di Bielsa e Matteo Zucchetti sono la conseguenza dell’ultimo assalto biancorossazzurro. Il punteggio di 4-2 resiste fino a 40 secondi dal termine. Fatale è il decimo fallo fischiato per un intervento di Bielsa su Clavel. Velazquez respinge il tiro diretto di Tabarelli, ma nulla può sull’immediata ribattuta di capitan Amato. La sfida finisce con l’espulsione di Zucchetti e le accese proteste del tecnico Iaquierz contro gli arbitri.

Il 4-3 del PalaRovagnati promuove così ai quarti il Giovinazzo, che questa sera affronterà il favoritissimo Trissino in trasferta. L’Hrcm, invece, affronterà il Cgc Viareggio, estromesso dal Sarzana nell’altro preliminare, per cercare la qualificazione alla Coppa Wse: si inizia sabato in Toscana, ritorno il 10 maggio a Biassono. "Alla fine – ammette il presidente Andrea Brambilla – paghiamo un’ingenuità. Ma la stagione è stata positiva".