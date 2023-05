"Hanno tentato di rapire mia figlia"

I carabinieri indagano sul presunto tentativo di rapimento di una bambina di 8 anni dopo la denuncia sporta martedì sera dalla madre.

Al momento i militari dell’Arma non rilasciano dichiarazioni.

Ci si muove con la massima cautela: la denuncia è arrivata l’altroieri, ma l’episodio risalirebbe a qualche sera fa, mentre la madre ha inviato l’allerta agli altri genitori attraverso i gruppi WhatsApp di Correzzana e Besana.

Secondo il messaggio che sta facendo il giro della Brianza la bimba di 8 anni e due altre amiche di 11 e 13 anni si sarebbero trovate lungo via Kennedy, quando un’auto con una coppia di nordafricani si sarebbe avvicinata loro a bordo strada: dalla vettura una donna con il velo avrebbe provato a prelevare con la forza la bimba, senza però riuscirci per via dell’intervento delle amiche. La più grande le avrebbe fatto da scudo. Solo ieri sera la madre si è recata nella caserma a fare denuncia dicendo ai carabinieri di Besana: " Hanno cercato di rapire mia figlia". Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi verso il tardo pomeriggio, la piccola si trovava a una festa di compleanno in un bar di Correzzana, sempre con la mamma, il papà e altre persone. A un certo punto durante la festa, la bimba e due amiche più grandi di lei (11 e 12 anni) avrebbero chiesto il permesso ai genitori di allontanarsi da locale per andare a prendere qualcosa d’altro da mangiare. Lì si sarebbe consumato il tentativo di rapimento. I carabinieri dovranno accertare i fatti, che arrivano subito dopo il caso di Milano, sfrondandoli da ogni suggestione o passaparola.

Sonia Ronconi