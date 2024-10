Gusti e colori senza frontiere. Torna il Mercato europeo

Da oggi a domenica, Cesano Maderno torna a essere ombelico del mondo con i colori, i sapori, le tradizioni da tutta Europa e non solo. Torna il Mercato Europeo organizzato da Fiva Confcommercio, con la collaborazione e il patrocinio di Comune: ben 120 stand che proporranno il meglio dei loro paesi di origine. Dalle spezie e dai profumi della Provenza, ai biscotti al burro della Bretagna, minicrepes dall’Olanda, speck dal Tirolo e dolci austriaci, birre dal Belgio e dall’Irlanda, dalla Germania lo stinco arrosto e gli intramontabili würstel con i crauti; poi la Spagna con la paella e la sangria, la Grecia con il souvlaki e poi caviale, vodka e perle dalla Russia. E ancora l’asado dall’Argentina, tacos e burritos dal Messico, la cucina kosher, l’artigianato di Ecuador e Marocco.

Tutto questo sarà racchiuso in un contenitore a cielo aperto proposto da 120 operatori stranieri provenienti da oltre 30 paesi, con 4 continenti rappresentati. In totale, oltre due chilometri di prodotti artigianali e gastronomici dislocati intorno a piazza Arese e al parco rinchiuso nel quadrilatero di via Milano, via Cerati, via Cozzi. Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte. E a Palazzo Arese Jacini sarà possibile visitare la mostra “L’uomo non è il suo errore. Ritratti, architetture e paesaggi dipinti da Marcello D’Agata“. A Palazzo Arese Borromeo, invece, è possibile visitare la mostra Internazionale “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani“, ideata e sviluppata dall’Associazione Genesi. Per tutti e tre giorni costo speciale di 3 euro per le visite a Palazzo Arese Borromeo. Per il fine settimana è stato disposto un “piano parcheggi“ speciale con indicazioni lungo le strade della città.

Ga.Bass.