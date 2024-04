Guerra delle fontane a Desio: "Tutte spente e con le vasche piene di rifiuti e acqua sporca”

Spente, abbandonate, degradate. Scoppia la polemica delle fontane, a Desio, puntuale come accade ormai da qualche anno. A rilanciarla è Stefano Sala, dirigente del Pd, con delega all’urbanistica e all’ambiente. Che nei giorni scorsi ha fatto un breve tour e reportage tra le fontane desiane, per denunciarne lo stato.

"Era il giugno del 2023 quando si predisponeva l’ennesima interrogazione in Consiglio comunale sul tema del degrado e della mancata attivazione delle fontane presenti in città, tutte a ricircolo d’acqua e quindi senza spreco – sottolinea il consigliere – fontane pressoché sempre ferme, non soltanto nei periodi freddi, negando innanzitutto in questo modo ai cittadini l’opportunità duplice di fruire di spazi pubblici destinati alla socialità ed inoltre negando il beneficio fondamentale, come gli studi riportano ormai, di ottenere dalle fontane l’effetto significativo di mitigazione delle isole di calore, determinante soprattutto nelle recenti stagioni estive così calde".

Non è trascorso ancora un anno e la situazione, secondo il Pd, non è migliorata. "Sporche, con le vasche piene di rifiuti e acqua putrescente e maleodorante quelle in piazza Conciliazione, in un contesto di abbandono e degrado che riguarda tutto il monumento a Papa Pio XI – lamenta Sala –. Quelle a sfioro, spente ovviamente. Eppure, ci sono, o c’erano, contratti di manutenzione periodica per il mantenimento in efficienza di tutte le fontane in Desio, compresa quella in piazza Don Giussani". E aggiunge: "Cosa succede quando uno spazio pubblico con un elemento come quello delle fontane vede mancare l’acqua e, tra l’altro, vede aumentare il degrado conseguente alla mancata attivazione? Semplicemente tali spazi pubblici perdono la loro funzione aggregativa, socializzante".

"Una polemica inutile e strumentale – replica l’assessora ai lavori pubblici Martina Cambiaghi – conosciamo bene la situazione delle fontane. Per quella in piazza Conciliazione aspettavamo accertamenti tecnici per impermeabilizzare le vasche e gli interventi sono già partiti. Sulla fontana di piazza Don Giussani sono in corso valutazioni, e le altre saranno attivate".