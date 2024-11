Guerra e rabbia nell’Iliade tratta da Baricco

Una rappresentazione che parla di guerra, ma anche dei conflitti interni ed esterni a noi, di amore tossico e affetto puro, violenza, rabbia, vendetta, amicizia e coraggio. Una storia che mette in scena sentimenti che fanno parte della vita di ogni giorno, attraverso le vicende di Achille, Ettore e Priamo, in un dialogo che ricorda come sofferenza e morte accomunino gli esseri umani. È lo spettacolo teatrale “Iliade - Anatomia di una guerra“, liberamente tratto da “Iliade“ di Alessandro Baricco e che verrà proposto dagli attori della compagnia Viaggiatori Erranti, con la regia di Barbara Traversa, sabato alle 21 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani a Desio, all’interno di Villa Tittoni. Ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.villeaperte.info.

F.L.