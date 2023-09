Gran teatro Excelsior Elio e Teocoli, su il sipario

di Gabriele Bassani

Da Chiara Francini a Simone Cristicchi, da Elio a Paolo Ruffini con i ragazzi della compagnia Mayor Von Frinzius, poi Giovanni Vernia e Teo Teocoli: sarà un’altra grande stagione di teatro quella che si aprirà a novembre all’Excelsior di Cesano Maderno per la quale inizia la prevendita degli abbonamenti. La sala di via San Carlo propone per il 20232024 dieci spettacoli. Confermata la doppia formula della stagione, che unisce un percorso di prosa a uno più leggero. Il primo porterà grandi classici con uno sguardo contemporaneo e affascinanti commistioni, dove anche la musica avrà un rilievo particolare; il secondo condurrà in palcoscenico artisti poliedrici e rappresentazioni originali.

Il tutto senza mai perdere di vista, anche attraverso risate e sorrisi, la funzione educativa e sociale del teatro. L’elenco degli artisti che saliranno sul palcoscenico di Cesano Maderno è arricchito anche da Antonello Fassari, Cesare Bocci, Federico Buffa, Filippo Caccamo, Ginevra Fenyes. Confermato anche il Concerto di Capodanno, in programma il 1° gennaio alle 17 con l’Orchestra Sinfonica ProMusica. "Si tratta di dodici scelte di qualità - sottolinea don Stefano Gaslini, parroco della Comunità pastorale Pentecoste - dove il classico si proietta nella contemporaneità e il moderno ha uno sguardo attento anche all’inclusione e alla contaminazioni. Un percorso artistico che ha preso forma con il desiderio di mettere a disposizione del pubblico occasioni per accrescere la conoscenza di sé e del mondo. Vivere in prima persona da spettatore le emozioni che la bellezza del teatro regala ci trasmette appieno la sua funzione sociale ed educante. Diventare pubblico eleva, fa sognare, apre gli orizzonti, crea condivisione: la nuova stagione sarà anche tutto questo".

Valore aggiunto delle proposte sarà l’impegno di tanti volontari, molti giovanissimi, che accompagneranno con la loro puntuale presenza in sala il pubblico nell’intera stagione. Le nuove proposte hanno come di consueto il sostegno del Comune di Cesano Maderno, che ha rinnovato la sua attenzione a promuovere le attività del teatro di via San Carlo. La campagna abbonamenti è partita sabato.

I biglietti saranno acquistabili, anche online, a partire dal 14 ottobre. Gli abbonamenti della rassegna classica partono da 125 euro, così come quelli per la rassegna Riso e pop corn, mentre il Passepartout con tutti e 10 gli spettacoli della stagione parte da 230 euro.