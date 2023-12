Gospel, lirica e spiritual a Palazzo Terragni

Dal gospel alla lirica. Concerti e musica per viaggiare con le note e anche per dare una mano a iniziative di solidarietà. è il programma messo in campo da Comune e associazioni. Domani alle 21 a Palazzo Terragni concerto gospel con il coro brianzolo All Together, su iniziativa dell’associazione Una Vita in Rosa: verrà proposto un repertorio di brani spiritual e tradizionali, affiancati da pezzi contemporanei, con tutta l’energia di canti che parlano di gioia, dolore e riscatto. Ingresso libero. Sempre al Terragni, giovedì alle 21 la serata “The Christmas Show for Emergency”, col tenore Spero Bongiolatti e altri artisti a sorpresa. Ingresso a offerta libera con fondi destinati a Emergency. Venerdì alle 15.30 “Christmas Carol - Canti di Natale”, col coro dell’associazione Il Veliero e la voce solista di Maria Ferraro. F.L.