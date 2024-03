Goleador cerca una famiglia

Per ora vive (quasi) in simbiosi con suo fratello, ma man mano che sta crescendo sta raggiungendo una certa autonomia anche se sono ancora molti i passi da fare. Il suo nome è Goleador, un cucciolo di 6 mesi accalappiato. "Goleador è un cane molto timido – raccontano i volontari dell’Enpa di Monza –. Di passi avanti dovrà ancora farne tanti, ma dal suo arrivo in canile è già migliorato molto. Si è abituato ad indossare la pettorina e spalleggiato da un altro cane sta anche imparando ad andare a guinzaglio". Con lui ci vorranno certamente tempo e pazienza. Per lui si cerca una famiglia speciale, meglio se abita lontano dal traffico. Una famiglia che si ricordi di utilizzare sempre la pettorina antifuga per questo Goleador che si sgancia facilmente. L’oasi perfetta sarebbe un’abitazione immersa nel verde e con giardino, pur garantendo comunque a Goleador le passeggiate quotidiane. Chi si sente pronto a donare una seconda vita al cucciolo può inviare un’email all’indirizzo canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

B.Api.