Gnut porta la canzone d’autore. Sonorità napoletane e brit rock

La nuova canzone d’autore italiana, il rap, le sonorità hawaiiane dell’ukulele e un trascinante omaggio al rock britannico. Sono i concerti e le iniziative che andranno a comporre l’ultima settimana di programmazione del Tambourine di Seregno, che con questo weekend terminerà la stagione indoor e chiuderà i battenti per la pausa estiva. Ad aprire le danze sarà, domani alle 21.30, un “Laboratorio gratuito integrato di ukulele“, rivolto in particolare ai più giovani. Ingresso libero con tessera Arci.

Giovedì alla stessa ora il circolo di via Tenca ospiterà un triplo concerto dedicato alla nuova canzone d’autore italiana: sul palco seregnese sarà innanzitutto Gnut, alias Claudio Domestico, cantautore napoletano che ormai calca le scene da qualche anno e che è anche chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. In Brianza porterà il suo universo sonoro in cui si mescolano la canzone napoletana, il blues e il folk anglosassone, un intreccio in cui entrano la lezione di Nick Drake ed Elliot Smith, la tradizione della musica d’autore italiana e l’ispirazione partenopea alla Roberto Murolo. Ad aprire la serata la cantautrice e chitarrista Daniela D’Angelo e Kublai, l’attuale progetto del cantautore Teo Manzo. Ingresso 12 euro con tessera Arci.

Venerdì sera si cambierà atmosfera con il contest rap “Show Me“, in cui gli artisti si sfideranno rappando su due beat inediti. Ospite speciale il rapper Egreen. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato, infine, dalle 21.30 “Closing Party“ con concerto dei The Demis, che festeggeranno i 10 anni di attività: la band ripercorrerà la storia del rock britannico, dalla British invasion degli anni ‘60 a oggi, tra pezzi di Beatles, Pink Floyd, Clash, Joy Division, Radiohead e Kasabian, muovendosi tra rock psichedelico, punk, new wave, brit-pop e indie. A seguire, dj-set a tema. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.