Gli studenti “ciceroni“ Apre la Biblioteca Capitolare

di Gigi Baj

La Biblioteca Capitolare “Paolo Angelo Ballerini”, aderendo all’edizione autunnale di Ville Aperte 2023, aprirà le proprie porte agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Martino Bassi” di Seregno che avranno il compito di guidare i visitatori. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla proposta del professor Enrico Mariani e al fattivo interessamento del dirigente scolastico Luigi Sabino e della professoressa Valentina Zagarella: "Abbiamo coinvolto in questa iniziativa i ragazzi delle classi 3ABT e 4ABT dell’indirizzo Turismo che si sono preparati per affrontare nel migliore dei modi l’evento. Nel maggio scorso gli studenti hanno visitato a più riprese la bibliotece per conoscere il patrimonio documentale conservato e sono stati formati per poter condurre le visite durante le giornate di apertura". Le vicende storico artistiche della Basilica S. Giuseppe, il cui presbiterio è stato appena restaurato, faranno da cornice alla visita della Biblioteca Capitolare che conserva più di 11mila volumi antichi di ogni genere, il più antico è del 1474, oltre a collezioni di riviste e fondi archivistici, fra cui quelli degli architetti Ottavio Cabiati e Luigi Brambilla. Oltre ai documenti cartacei e pergamenacei dal 1273, si conservano reliquie di S. Giovanni Paolo II, cimeli del Patriarca Ballerini, quadri antichi, sculture, un’urna cineraria VIII secolo a.C. della civiltà di Golasecca. La raccolta dei registri parrocchiali, che partono dal 1546 a oggi, costituisce una fondamentale documentazione della vita dei seregnesi. Le visite guidate dagli studenti si terranno sabato 16 settembre (14.30-15.30 e 16.30), domenica 17 settembre (14.30 -15.30 e 16.30), sabato 23 settembre (14.30-15.30 e 16.30), domenica 24 settembre (14.30 -15.30 e 16.30). La durata della visita è di 50 minuti circa. Il contributo è di 5 euro a persona, i ragazzi minori di 18 anni non pagano, l’incasso sarà totalmente devoluto alla Biblioteca. Ritrovo presso Piazza Concordia (ingresso laterale destro della Basilica).