Gli specialisti del fango. La grande festa del Cross

Inizia oggi e domani si conclude la due giorni di festa al Parco Increa di Brugherio. Quarantotto ore di puro Ciclocross a carattere internazionale per l’odierna giornata, invece nazionale per l’evento di domenica riservato alle categorie giovanili. Il tutto curato dalla passione di Carlo Massimo Pirola e della sua Lega Ciclistica Brugherio 2 che si avvale della preziosa collaborazione della Mtb Increa Brugherio, Società Brugherio Sportiva e Sorgente Pradipozzo oltre che del patrocinio della regione Lombardia e del Comune di Brugherio. Unica incognita il meteo, per domani è infatti prevista pioggia ma sappiamo tutti che acqua e fango spesso favoriscono lo spettacolo delle gare di Ciclocross dove la gare bagnate piacciono moltissimo. eEcorrere col fango scivolando a ogni curva e cercando di controllare la bici spesso costringe i concorrenti a correre a piedi.

Il fascino dell’Increa Stadium è dunque pronto ad accogliere più di 600 atleti provenienti da otto nazioni: Italia, Germania, Giappone, Svizzera, Francia, Albania, Austria e Slovenia. Numeri che fanno della prova di Brugherio una fra le principali attrazioni nel panorama europeo del Ciclocross. Un ambiente ideale che potrebbe ospitare in futuro i Campionati Italiani per non dire le prove Continentali.

Il tracciato di 2.500 metri favorisce una vista totale al numeroso pubblico di appassionati in un ampia area verde all’interno dell’ex cava, dalla quale prende il nome di Increa. Per quanto riguarda il programma, la manifestazione ricalca la formula degli ultimi anni. Oggi alle 10 scatterà la gara maschile degli juniores (in gara il medese Matteo Villa e il salussino Mirco Sasso), seguita alle 11.30 da quella femminile. Le Donne Open, con la lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team) seconda nelle due ultime edizioni e grande favorita, scenderanno sul terreno di gara alle 13, seguite dalla prova maschile con partenza alle 14.45. Come da tradizione, nel pomeriggio ci sarà la diretta su Raisport dalle 14.15 alle 15.50. Le altre competizioni potranno essere seguire in diretta streaming sul canale Youtube. La giornata di domani prevede invece le gare dei Cicloamatori-Master, quindi dei Giovanissimi della categoria G6 maschile e femminile (7-12 anni), Esordienti (13-14 anni) e Allievi (15-16 anni) con la partecipazione dei portacolori della Salus Seregno e del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso.