Gli opposti che si intrecciano a teatro. A Biassono fra musica e identità di genere. All’OppArt di Sovico l’incontro impossibile

Un’opera in bilico tra Cechov e De André per esplorare, con toni a volte beckettiani, il tema complesso e sfaccettato dell’identità di genere. Ma anche una storia di incontri casuali che cambiano tutto, raccontata con un mix insolito di stand-up comedy e poetry slam. Due spettacoli per vivere la magia del teatro questo weekend in Brianza.

Sul palco del cineteatro Santa Maria di Biassono sabato alle 21 gli attori della compagnia Vudisì daranno vita alla rappresentazione “Ho visto Nina volare“ (nella foto), un viaggio nell’identità e nella ricerca di sé, nel quale i protagonisti Costantina e Marco, la prima drammaturga in cerca di salvezza e il secondo attore alla deriva, faranno comprendere come l’identità sia qualcosa di fluido e come questo si intrecci con la necessità di trovare il proprio spazio nel mondo. La vicenda parte da un’audizione in cui il giovane attore Marco, sotto la guida della regista Costantina, si trova coinvolto in un percorso di confronto con i suoi "spettri di genere", Ni e Na, simboli universali del maschile e del femminile. Biglietti d’ingresso da 13 a 15 euro, acquistabili direttamente online sul sito www.cineteatrobiassono.org.

A Sovico, invece, domani alle 21 sarà il centro culturale teatro OppArt a ospitare lo spettacolo di story poetry “Li hanno visti tornare tenendosi per mano“, che verrà messo in scena da Irene Consonni e Bernardo Casasole: tra poesia e commedia, verrà narrata la storia di Anna e Marco, la prima amante dell’arte, quella fatta di quadri e silenzi, il secondo operaio e appassionato di musica, che suona ogni sera con la sua band davanti allo sparuto pubblico del solito locale. In una miscela di stand-up comedy e performance poetiche si assisterà all’incontro tra i due protagonisti. Una vicenda di sogni lontani che si avvicinano, di mondi opposti che finiscono per dialogare e soprattutto di incontri casuali che cambiano le prospettive, ricordando a tutti che anche nelle vite all’apparenza ordinarie non c’è nulla di scontato. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.

F.L.