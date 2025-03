Gli investimenti green. Aeb, missione sostenibilità

Continua il percorso di crescita di Aeb, società del Gruppo A2A, che nel 2024 ha rafforzato la propria solidità industriale e finanziaria, consolidando il ruolo di motore dello sviluppo sostenibile della Brianza. Le società del perimetro Aeb (Gelsia, Gelsia Ambiente, RetiPiù, A2A Illuminazione Pubblica e VGE05) hanno realizzato investimenti record per 71,8 milioni, destinati in particolare al potenziamento delle reti, allo sviluppo dell’economia circolare, al rinnovo dell’illuminazione pubblica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Confermata, inoltre, la capacità del gruppo di generare valore anche in un contesto economico complesso: il margine operativo lordo (Ebitda) di perimetro ha raggiunto i 73,1 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2023. "Aeb ha chiuso il 2024 con risultati eccellenti – afferma il presidente Massimiliano Riva –. Abbiamo continuato a investire in infrastrutture moderne e sostenibili, consolidando la nostra crescita attraverso una strategia a due livelli: da un lato il costante sviluppo dei nostri territori storici, dall’altro un’espansione che guarda oltre i confini della Brianza e che ci permette di posizionarsi sul mercato a livello nazionale".

Incremento costante anche per quanto riguarda il dividendo destinato ai Comuni soci: "La dimostrazione della nostra solidità e della capacità di restituire valore al territorio, anche in termini di risorse economiche - continua Riva -. Quest’anno abbiamo deliberato un dividendo di quasi 12,5 milioni di euro, pari a 1,09 centesimi per azione, con una crescita del 4,2% rispetto allo scorso anno e del 63% rispetto al 2020". Importante la sinergia con A2A: "Ci ha permesso di guardare con concretezza al futuro - prosegue il presidente -. Oggi Aeb è un’azienda più forte, non solo sotto il profilo economico-finanziario ma soprattutto industriale. Gli investimenti strategici ci hanno reso protagonisti nazionali nel settore delle rinnovabili e un punto di riferimento per i servizi pubblici locali. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di innovare e generare valore per i nostri soci, per i territori e per le comunità che serviamo".

Tra i progetti più rilevanti c’è la realizzazione del parco fotovoltaico Santo Stefano in Friuli Venezia Giulia, che sarà attivato entro l’estate e che, con una potenza installata di 61 MWp in grado di soddisfare il fabbisogno di energia di oltre 30mila famiglie, si colloca tra i più grandi impianti solari del Nord Italia. "Nel 2024 - aggiunge l’ad Annamaria Arcudi – abbiamo investito 71,8 milioni, in crescita del 18% rispetto al 2023 e 76% rispetto al 2022. Sono numeri straordinari che dimostrano quanto il gruppo sia impegnato ad accompagnare la Brianza nel percorso di transizione ecologica. Anche i progetti che portiamo avanti al di fuori del territorio storico generano valore che ritorna ai Comuni soci sotto forma di dividendi e quindi servizi per i cittadini brianzoli".

A livello societario Aeb Spa chiude l’esercizio con un utile netto pari a 17,9 milioni (+7% rispetto al 2023). Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 12 milioni e 490mila euro, corrispondente a 10,9 euro per ogni 1.000 azioni possedute, con una crescita del 13% annuo nell’arco dell’ultimo quinquennio. Oltre ai risultati economici, il 2024 si è chiuso con performance positive anche sul fronte della sostenibilità: la raccolta differenziata ha mantenuto livelli superiori all’80%, la produzione di energia verde è aumentata e le emissioni di Co2 sono in diminuzione. Aeb ha inoltre rafforzato l’organico, con 80 assunzioni (il 65% è rappresentato dalle donne) e una crescente attenzione alla sicurezza e alla valorizzazione delle persone.

R.M.