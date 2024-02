Gli inquilini non ci sono. I topi di appartamento svuotano l’abitazione

Furto in pieno pomeriggio nella via centrale del paese. Tra le 15 e le 18 di giovedì i soliti ignoti hanno preso di mira una casa indipendente di via Roma. In quell’abitazione che al momento era disabitata, passando dalla finestra del bagno che hanno forzato, i ladri sono riusciti a entrare. Una volta arrivati all’interno hanno avuto il tempo di mettere a soqquadro tutto l’alloggio andando alla ricerca di oggetti preziosi e contanti. Sono riusciti a trovare due bracciali il cui valore non è ancora stato quantificato e se li sono portati via. Quando i proprietari di casa sono rientrati si sono trovati di fronte a uno spettacolo che non avrebbero mai voluto vedere: la loro abitazione era stata completamente rivoluzionata.