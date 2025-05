Gli imprenditori: "M5 strategica. Basta rinvii"

La voce dell’imprenditoria brianzola si unisce compatta per chiedere la realizzazione del prolungamento della linea M5 fino a Monza. Un progetto strategico, che rappresenterebbe la prima metropolitana in Italia a collegare due capoluoghi di provincia. A rilanciare l’appello sono Apa Confartigianato Monza Brianza, Assolombarda (sede di Monza e Brianza) e Confcommercio Monza, che invitano le istituzioni a uno sforzo deciso, anche a costo di ridimensionare opere accessorie e interventi di compensazione. "È un’opera non più rinviabile – sottolineano le associazioni – perché centrale per lo sviluppo economico e sostenibile della Brianza". I numeri parlano chiaro: la nuova tratta potrebbe trasportare quotidianamente oltre 200mila passeggeri e togliere dalle strade circa 30mila veicoli.

Le tre realtà imprenditoriali si dicono pronte a collaborare con i Comuni coinvolti, per facilitare il confronto e trovare soluzioni condivise. L’obiettivo è sbloccare i fondi mancanti e avviare i cantieri nel più breve tempo possibile. La richiesta arriva in un momento cruciale, mentre da tempo il tessuto economico locale attende segnali concreti. La M5, sostengono le associazioni, sarebbe un volano per la competitività delle aziende e un fattore attrattivo per nuovi investimenti. "Serve un fronte comune – concludono – che coinvolga tutti gli stakeholder: istituzioni, associazioni, imprese. Assolombarda Monza e Brianza, Apa Confartigianato e Confcommercio Monza sono pronte a fare la loro parte". Intanto l’atteso incontro, ambito da marzo da Comuni coinvolti dalla tratta e Regione, con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sta tardando ad arrivare.

A.S.