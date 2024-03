Gli artisti speciali di Facciavista all’opera al G7 di Assisi

Gli artisti dell’associazione Facciavista di Monza protagonisti del G7 dedicato alla disabilità.

È in calendario dal 14 al 16 ottobre, ad Assisi, il primo G7 mondiale dedicato a inclusione e disabilità, promosso dall’Italia, ministero per la Disabilità e inclusione.

La ministra Alessandra Locatelli ne ha parlato ieri a Perugia, sottolineando anche il contributo dell’associazione monzese dedicata alle persone con spettro autistico e guidata da Matteo Perego e Melissa La Scala. "Melissa, Matteo e i ragazzi – ha detto la ministra – stanno realizzando qualcosa di meraviglioso. Abbiamo detto che coinvolgeremo le realtà associative nell’organizzazione e fruizione dei servizi, ma anche nella realizzazione dei doni istituzionali, consuetudine di tutti i G7, per lasciare traccia dell’importanza dell’Italia, del made in Italy e della propria produzione. Noi lo vogliamo fare tenendo conto degli enti del terzo settore. Quindi 7 ragazzi con un disturbo dello spettro autistico di FacciaVista e i loro educatori stanno lavorando per realizzare un dono istituzionale molto bello e molto importante". Il dono di Facciavista resta per ora top secret, ma la vocazione dell’associazione, nata come laboratorio artistico, lascia intuire che sarà un oggetto iconico del made in Italy che diventerà un dono per tutti i ministri partecipanti.

"Sarà un’opera artistica reinterpretata con artigianalità brianzola e lombarda. Infatti Facciavista è un progetto di inclusione sociale il cui obiettivo è individuare e sostenere le peculiari abilità artistiche di persone con disturbo dello spettro autistico – anticipa Matteo Perego, presidente e promotore di Facciavista –. L’associazione propone a ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico con spiccate abilità artistiche un percorso che possa trascendere la condizione clinica e mostrare il risultato dell’espressione di tali peculiarità. Le eccellenti abilità possono riguardare diversi ambiti: musica, arte, calcolo di date, matematica, abilità meccaniche. Proprio l’arte diventa oggetto della nostra proposta". Tante le proposte di Facciavista, dal laboratorio artistico, al corso per Dj, da cui poi è nato il Dj set al termine del Gran Premio e prima di Natale. In arrivo a breve la straordinaria mostra “AutPop in Dima“ a Vimercate. Da domani al 28 aprile 2024, la mostra apre al Bistrot in Dima e Area Dima Space, in via Crocefisso 2 a Vimercate. Un vero e proprio viaggio nell’anima artistica del mondo interiore di giovani artisti autistici, che trovano espressione e libertà attraverso l’arte. Inaugurazione domani alle 18.30. L’obiettivo è chiaro: cambiare la percezione e l’atteggiamento del pubblico nei confronti dell’autismo, evidenziando le incredibili abilità creative delle persone con le loro peculiarità.

Cristina Bertolini