Gli architetti di Cesano e la rinascita dell’antico seminario

L’antico seminario arcivescovile che si trasforma in un resort urbano fronte mare: così l’architetto di Cesano Maderno, Riccardo Emanuele, con il suo socio Samuel Balasso, dello studio associato Ncb Architettura di Milano, si sono aggiudicati il prestigioso Premio Regula consegnato a Roma in Campidoglio. L’evento, che celebra i migliori progetti italiani nei settori dell’architettura, design, tecnologia e sostenibilità, vanta il patrocinio dei ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Architetti. Il progetto per la struttura ricettiva Dogana Resort di Molfetta è stato selezionato per il prestigioso volume “100 progetti italiani“.

"Abbiamo lavorato su due linee: la prima legata al recupero e restauro delle componenti architettoniche e decorative della fabbrica, la seconda legata alla riconversione degli spazi interni in una efficiente e funzionale macchina dell’ospitalità, senza rinunciare alla bellezza e al fascino mediterraneo che abbiamo voluto trascrivere in forme contemporanee e in coerenza con tutto il contesto". Ma "ci piacerebbe che la sfida dell’ospitalità venisse intrapresa con maggiore coraggio anche in Brianza, dove potrebbero esserci grandi opportunità per riprogettare la qualità dell’offerta".

Ga.Bass.