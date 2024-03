Gli anime giapponesi e il mondo magico del genio Miyazaki

Sei serate per immergersi nei mondi magici e incantati di Hayao Miyazaki. Tre doppi appuntamenti per scoprire il connubio tra tecnica e poesia dello Studio Ghibli, oltre che per avvicinarsi alla cultura giapponese. Partirà oggi alle 21 al Cineteatro Santa Maria di via Segramora a Biassono la rassegna “Santa Maria Anime - Una passione senza confini“, dedicata al mondo degli anime e al regista di film d’animazione più conosciuto al mondo. Con doppia proiezione, il mercoledì e giovedì, e un incontro con un esperto del genere, si potranno conoscere le tematiche sociali e ambientali di Miyazaki. Si partirà con la proiezione di “Ponyo sulla scogliera“; mercoledì 13 e giovedì 14 “Si alza il vento“, mercoledì 20 e giovedì 21 “Porco rosso“. Ingresso 6 euro, abbonamento intera rassegna 15 euro.