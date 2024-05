Gli angeli sui pattini. Tre giorni di successi. La Corona Ferrea fa il pieno di medaglie

Tre giorni carichi di successi per la ASD Pattinaggio Corona Ferrea di Monza che nei giorni scorsi ha partecipato ai campionati regionali Aics svoltisi sabato 20 aprile a Mortara (PV), accaparrandosi un ricco bottino di medaglie. Negli stessi giorni, un altro gruppo era a Rivoltella del Garda per altrettanti successi.

A Mortara, per la categoria esordienti regionale A, Daisy Nuzzo ha conquistato una meritatissima medaglia d’oro, mentre nella categoria Esordienti regionale B, Noemi De Luca ha ottenuto una splendido bronzo. Per la categoria Allievi A, in pista anche Diletta Stecher che è salita sul terzo gradino del podio. Luca Gria Spinelli si è aggiudicato l’oro nella categoria Divisione Nazionale D così come Viola Fumagalli, per la categoria Divisione A, che ha guadagnato la prima posizione in classifica, seguita al terzo posto dalla compagna di squadra Sofia Galletto. Vedremo ancora gli atleti in gara a maggio per i campionati regionali Fisr. Nello stesso weekend gli atleti più piccoli (alcuni dei quali pattinano da settembre 2023), sono scesi in campo a Rivoltella del Garda (BS) per prendere parte alla 6° fase del Trofeo Soccornini/Giovani Promesse, nel circuito Fisr Lombardia.

Con tanta emozione e felicità i giovanissimi atleti si sono avvicendati domenica 21 aprile, per molti il battesimo con l’esperienza di gara. Per la categoria PP A 2019, la piccolissima Vittoria Palazzo ha conquistato la medaglia di bronzo. Alla sua prima gara per la categoria PP A 2015 Arianna Falcetti si è classificata al 5° posto. Per la categoria PPC 2016 Milla Valsecchi ha conquistato il 1° posto, seguita al 2° posto dalla compagna di squadra Allegra Carrara. Secondo posto nella categoria PPC 2015 per Sofia Georgiva, mentre il giovane Alex Previtera, per la categoria PPC 2017 si è aggiudicato la medaglia d’oro. Le nuove arrivate Sara Falcetti per la categoria PPC 2009 e Beatrice di Domenico per la categoria PPB 2010 hanno entrambe conquistato la medaglia d’oro. Per la fascia “Giovani Promesse“ sono continuate le soddisfazioni con Elena Previtera, nella categoria GP-B 2013, salita sul secondo gradino del podio; mentre nella categoria GP-B 2012, Beatrice Garavaglia e Valeria Palazzo vanno a posizionarsi al 1° e 2° posto della classifica.

Anche nella categoria GP-C 2012 Arianna Bonazzola vince l’oro. Invece, il 25 aprile si sono svolti i campionati regionali Aics per le categorie “Livelli“. Per la ASD Pattinaggio Corona Ferrea sono da registrare la medaglia d’oro per Carolina Tamucci nella categoria Azzurrini Plus e argento per Elisa Petruni nella categoria Azzurrini Basic. Buona la partecipazione di Greta Perego nella categoria Junior Basic.