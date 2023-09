Gli Angeli della Strada L’ex clochard apre uno sportello per chi si trova in difficoltà

"Le richieste di aiuto sono in aumento, ecco perché abbiamo deciso di aprire uno sportello. Uno spazio dedicato proprio alle persone che hanno bisogno di una mano".

A parlare è Lucia Troilo, presidente dell’associazione Angeli della Strada.

Il sodalizio ha aperto nella sede di via Bellini 31 un servizio dedicato alle persone in difficoltà attivo il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30. Uno sportello dove è anche possibile ritirare direttamente ciò di cui si ha bisogno.

Un bisogno che anche in Brianza è in continuo aumento. "Purtroppo la richiesta di aiuto è in forte aumento – dice Lucia Troilo, la clochard che è riuscita a rifarsi una vita e a mettere la sua esperienza al servizio degli altri – . A contattarci per chiederci una mano sono soprattutto le famiglie. Tante le famiglie italiane che non riescono più a mettere insieme il pranzo con la cena. Sono tante le storie e le situazione di disagio. C’è chi ha perso il lavoro e magari deve mandare avanti la famiglia. O anche chi per mancanza di un lavoro era stato costretto a tornare a vivere con la mamma e il papà che, magari anziani, sono passati a miglior vita e quindi il figlio si ritrova a non poter più contare neppure sull’unica entrata, quella della pensione del genitore. Storie di uomini, ma anche donne, che a 50 o in alcuni casi anche a 60 anni non sanno più che cosa fare".

Adesso le richieste di aiuto aumentano, soprattutto per chi deve fare i conti con bambini e ragazzi in età scolastica.

"È da settimane che il telefono non smette mai di squillare – sottolinea la presidente degli Angeli della Strada –. Mamme e papà che mi chiedono una mano per comprare scarpe e grembiule per il corredo del bambino che si appresta ad andare a scuola".

Lucia Troilo è molto preoccupata. Per fortuna la generosità delle persone non manca, e anche il grande impegno nella organizzazione di attività per raccogliere fondi, ma negli ultimi mesi i bisogno sono aumentati.

"Anche nella ricca Brianza ci sono situazioni di grave povertà, persone che spesso devono scegliere se portare in tavola la cena o comprare un paio di scarpe ai figli per andare a scuola".

Tutte le informazioni sull’associazione sul sito www.angelidellastrada.com

B.Api.