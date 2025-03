Gli angeli custodi dei più fragili. L’impresa della solidarietà. In un anno assistiti 15mila nonni

Il rafforzamento della collaborazione con i Comuni e le strutture socio sanitarie, attraverso una rete con le altre realtà del Terzo settore, è il presupposto per affrontare le solitudini degli anziani, le cronicità, le fragilità. Lo sanno bene i volontari che compongono la rete di associazioni Auser. Dai dati riferiti al 2024, emerge un conglomerato di 21 realtà presenti in Provincia, riunite nell’XI congresso Auser Monza e Brianza. Promuovono attività di socializzazione, ludiche, ricreative, sportive e culturali, offrendo un insieme di risposte alle difficoltà ma anche ai nuovi bisogni delle persone anziane. Sono 13 le organizzazioni di volontariato e 8 quelle di promozione sociale: 4.401 soci e 513 volontari. Tutti insieme, lo scorso anno, hanno effettuato 59.355 accompagnamenti sociali, assistendo 15.574 persone. Sono stati utilizzati 148 automezzi che hanno percorso 990.740 chilometri su e giù per la Brianza, effettuando 732 consegne farmaci e spesa, 4.755 consegne pasti e 11.604 telefonate di compagnia. Ritirati e consegnati 9.900 chili di derrate alimentari.

"Dai dati emerge una mole di lavoro di grande rilevanza - dice il presidente provinciale Pietro Albergoni, insieme ad Anna Pagani e Brunella Bruni dell’ufficio di presidenza - e l’importanza delle attività. Le nuove collaborazioni, in particolare con la rete delle associazioni e con i Comuni per il supporto ai malati oncologici, il sostegno alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie con gli sportelli dedicati e la telefonia sociale, sottolineano l’impegno e la sensibilità delle volontarie e dei volontari". Tengono compagnia alle persone in tanti modi le associazioni del circuito Auser. Per esempio hanno organizzato 108 feste ed eventi e 12 iniziative tra gite e viaggi. Offrono tanti stimoli, come corsi di informatica e attivite ricreative che hanno coinvolto 5.445 persone. Le ore di volontariato registrate sono state circa 235.000, che hanno un valore economico stimabile in circa 3.528.000 euro. Sono state particolarmente utili le scelte definite con la recente programmazione sociale e socio sanitaria. Come ha ricordato Filippo Viganò, presidente del Centro servizi volontariato, il Csv nel 2023 ha siglato un accordo con Asst Brianza, Ats e Forum del terzo settore per rispondere a bisogni quotidiani. Metti una coppia, lei 82enne cardiopatica e lui in sedia a rotelle che la moglie non può più spingere, che quindi ha bisogno di aiuto per la spesa e per sottoporsi a visite mediche. Il tavolo di lavoro analizza il problema e organizza con Auser il supporto per la spesa, con Caritas la compagnia e con altre due associazoni le relazioni con il medico.