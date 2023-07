Giussano, minaccia negoziante cinese perché non vuole riparargli il telefonino: intervengono i carabinieri

Sabato sera, in piazza Roma poco prima delle 20, i carabinieri della Stazione di Giussano sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno allertato il 112 per una lite accesa tra due uomini, uno dei quali chiedeva aiuto. I militari dell’Arma, arrivati nel negozio, hanno placato gli animi e identificato le persone coinvolte nella lite e ricostruito l’accaduto. Un 45enne di Verano Brianza, che presentava evidenti segni di abuso di alcolici, aveva aggredito verbalmente il titolare di un negozio di telefonia, un 33enne di origini cinesi. Il 45enne aveva anche preteso che il negoziante gli riparasse il cellulare all’istante nonostante fosse in orario di chiusura e, di fronte al diniego dell’esercente, era andato su tutte le furie e lo aveva aggredito i con offese e minacce a sfondo razziale.

Dopo che gli uomini dell'Arma hanno sedato il diverbio, il 45enne si è allontanato a piedi in compagnia di un amico, e quando ha pensato che i militari fossero andati via, si è messo alla guida di una Volkswagen Golf. Percorse alcune centinaia di metri, all’angolo tra via Cavour e via 25 Aprile, è stato intercettato dalla pattuglia dei carabinieri che lo aveva visto sopraggiungere a forte velocità. Alla vista dei militari, il 45enne ha accelerato a un incrocio senza rispettare il segnale di “stop”, sorpassando un’auto ferma e svoltando rapidamente a destra per tentare la fuga. Intento fallito per l’intervento dei carabinieri che, dopo qualche metro, hanno fermato l’auto.

Sottoposto all’alcoltest, il 45enne è stato trovato con un tasso di alcol di 2,6 g/L e denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. L’uomo ha già alle spalle numerosi precedenti specifici e altrettante sospensioni della patente di guida.