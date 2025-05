Giovani pianisti sotto l’Arengario

La musica invade il cuore di Monza. Si rinnova il tradizionale appuntamento con il pianoforte in centro. La Fondazione musicale Vincenzo Appiani, Ets (sotto la guida del Maestro Erminio Della Bassa) partecipa, per il sesto anno a “Piano City Milano 2025“, portando a Monza l’importante appuntamento milanese dedicato al pianoforte, con una vera e propria “full immersion“ sugli 88 tasti che vedrà protagonisti gli allievi dei corsi preaccademici della storica scuola di musica monzese. Da oltre 90 anni, si impegna a diffondere la cultura musicale tra i giovani, ma anche tra gli appassionati di musica di tutte le età. Appuntamento domenica 25, sotto i portici dell’Arengario, dalle 15, alle 18.30, per la maratona pianistica che prevede l’esecuzione di celeberrime composizioni della letteratura pianistica. Alla tastiera sedici musicisti si cimenteranno con autori del periodo classico che spaziano da Bach a Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Rachmaninoff e Debussy, spingendosi fino al repertorio contemporaneo. L’ingresso è libero.

Il concerto si inserisce in un fitto calendario di eventi che hanno coinvolto gli allievi della Fondazione Appiani, con esibizioni sotto i portici dell’Arengario e in Villa Reale, in occasione di “Monza music meetings“ e, a fine maggio, nell’ambito della “Monza Paesaggio week 2025“, di nuovo in Villa Reale e alla Sala Maddalena. Il concerto gode del patrocinio del Comune di Monza e del contributo dell’ente filantropico Fondazione della comunità di Monza e Brianza.

Cristina Bertolini