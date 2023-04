Con il Giorno in edicola Chi e Tv Sorrisi e Canzoni

Monza – Tre in uno. Dopo il successo del debutto di sabato scorso, il Giorno torna in edicola in abbinamento con il settimanale “Chi“ e con “Tv Sorrisi e Canzoni“ al prezzo speciale di 2 euro invece di 5.

Sabato sarà dunque un giorno speciale in tutte le edicole di Monza e Brianza.

La promozione verrà poi ripetuta per altri due sabati: in pratica per un intero mese con soli 50 centesimi in più a settimana sarà possibile leggere, oltre al nostro quotidiano, anche i due più noti settimanali per tutta la famiglia.