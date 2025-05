Quartetti classici, jazz e swing. E omaggio a Francesco De Gregori

La grande classica, con brani di Mozart e Shostakovich interpretati da un quartetto d’archi. Ma anche lo swing dell’epoca delle big band e un omaggio al capolavoro principale di Francesco De Gregori. Giornata di concerti per tutti i gusti oggi in Brianza.

Stasera alle 21 a Carate sarà la suggestiva Basilica romanica di Agliate a fare da scenario per l’esibizione del Quartetto Guadagnini, composto da Fabrizio Zoffoli e Cristina Papini ai violini, Matteo Rocchi alla viola e Alessandra Cefaliello al violoncello: la formazione suonerà il quartetto “Dissonances“ di Mozart, il quartetto d’archi numero 8 opera 110 di Dmitrij Shostakovich e il “Langsamer Satz“ di Anton Webern. Ingresso libero.

Classica protagonista oggi e domani pure a Lissone, dove Palazzo Terragni ospiterà dalle 16 i saggi musicali di docenti e allievi dell’Associazione musicale Lissonum.

A Sovico stasera sarà di scena il jazz con il concerto della Swingtime Big Band, che dalle 21 proporrà lo spettacolo “L’epoca dello swing moderno“: l’orchestra, che ricalca le formazioni delle big band americane, si muoverà tra musiche di Benny Goodman, Duke Ellington, Dizzy Gillespie e Count Basie, dai classici dello swing fino a brani intramontabili come “Unforgettable“, “How high the moon“, “Summertime“ e “Georgia on my mind“. Info 039.900.84.48.

A Vedano, infine, si renderà omaggio al “Principe“ della canzone d’autore italiana: oggi alle 16 nella Sala della Cultura di via Italia il concerto “Buon compleanno Rimmel“, per festeggiare i 50 anni del disco capolavoro di Francesco De Gregori, con la band degli Acoustic Legend che guiderà tra parole e musica di pezzi indimenticabili, a partire dalla canzone che dà il titolo all’album.

F.L.