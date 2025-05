Concorezzo d’Estate. Si comincia da Manera

Tocca a Leonardo Manera (nella foto) aprire la quarantesima edizione di Concorezzo d’Estate, questa sera con il recital “Sincero“ in Villa Zoja il cabarettista festeggerà per primo il traguardo tagliato dalla kermese. Particolarmente ricco il programma dell’edizione, tra gli appuntamenti in cartellone Conco Color run, concerti, sport e serate enogastronomiche.

La manifestazione estiva nata nel 1986 con il nome di “Giugno Concorezzese“ nel tempo si è ampliata raggiungendo quegli standard che ne fanno in questo periodo uno degli appuntamenti più attesi della provincia. La regia è del Comune, ma l’offerta è integrata con quella delle associazioni, così le iniziative coprono un lasso di tempo molto più ampio, da giugno a settembre. Successo legato anche alla cornice della festa, Villa Zoja, che con il suo palco nel cuore del parco è pronta ad accogliere migliaia di affezionati.

I numeri sono impressionanti. Nel corso delle 40 edizioni sono stati organizzati più di 2mila eventi tra spettacoli e iniziative che hanno coinvolto tutta la Brianza. Ogni anno partecipano più di 15mila persone. Concorezzo d’Estate non si è mai fermata, neanche durante la pandemia. Nel 2020, la valenza sociale e culturale dell’appuntamento aveva spinto l’amministrazione a organizzare una serie di eventi in sicurezza per preservare sia la salute, sia la necessità di condivisione più che mai sentita durante la crisi sanitaria.

Tra i tanti momenti indimenticabili, due sono entrati negli annali: i concerti di Enrico Ruggeri e di Gatto Panceri nel 2024. Dal 1986 si sono avvicendati alla guida della festa 8 assessori alla Cultura che hanno coordinato gli uffici comunali nella gestione della manifestazione. La direzione artistica è sempre stata interna e questo ha garantito un coinvolgimento diretto delle associazioni del territorio.

"Concorezzo d’Estate ha saputo accompagnare una città e un intero territorio in cambiamento - dice il sindaco Mauro Capitanio -. Grazie ai concerti, alle conferenze, agli spettacoli, ai momenti di sport, alle mostre, al buon cibo, il cartellone è diventato un punto di riferimento per l’intera Brianza. È la certezza di poter trascorre tempo di qualità con amici e parenti grazie a un intrattenimento di alto livello".