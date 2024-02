Giorgio Gaetani, il commercialista volante è tornato in sella

Mai dire mai. Anche quando un incidente di quelli seri consiglierebbe finesettimana meno veloci, da vivere in tranquillità. Ma Giorgio Gaetani, 66 anni, nato a Premosello-Chiovenda in provincia di Verbania, residente da anni a Monza, titolare di uno studio da ragioniere commercialista, a staccare con questa rombante passione su due ruote non ci pensa proprio. Qualche dubbio, però, gli era venuto. Soprattutto perché nel maggio 2017, mentre girava sul circuito di Varano de’ Melegari, era stato investito dalla moto di un altro centauro. Le conseguenze erano state rilevanti: "Mi pronosticarono che avrei avuto difficoltà nell’uso del braccio sinistro. Allora vendetti le mie moto. Dissi basta". La riabilitazione è lunga. Ma grazie anche alle cure di sua figlia Lucrezia, osteopata di professione, Giorgio torna in forma ed è pronto a tornare in pista. Il ri-debutto, sentitissimo per uno come lui ("se da giovane avessi avuto le possibilità economiche, avrei corso come agonista"), è avvenuto il 25 maggio 2020 sulla pista Tazio Nuvolari, a Cervesina, Pavia. Giorgio, per la sua rinascita motoristica, ha puntato su una Suzuki 750, il mezzo che usava prima dell’incidente. "In ogni caso ho promesso a mia moglie Giovanna che non avrei più fatto prove libere su circuito, ma solo corsi con istruttore. Ora sono in pista con ragazzi che gareggiano, ma non li inseguo. Cerco solo di non farmi doppiare".