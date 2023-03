Giardini con i cerotti: transenne per una decina di alberi pericolanti

Fari puntati anche verso il giardino storico di Villa Tittoni, altrettanto bello, anche se non sempre tenuto in maniera esemplare. Tra le preoccupazioni c’è quella relativa allo stato di salute e alla resistenza di alcune delle splendide piante che animano il parco.

In questo senso una importante porzione sul lato ovest del polmone storico è stata inibita agli utenti e recintata con transenne, il classico nastro biancorosso e i cartelli affissi dalla polizia locale di fare attenzione al pericolo.

All’interno, una decina di alberi ad alto fusto, che sarebbero pericolanti, con il rischio di caduta di grossi rami. Per questo, in via precauzionale, si è deciso di chiudere questa porzione di parco, per permettere gli interventi di messa in sicurezza. Non sono pochi, del resto, nell’ultimo periodo, i casi di albero o grossi rami che, spesso per le condizioni climatiche avverse, sono caduti, per fortuna senza mai provocare particolari danni a persone o cose. Ma la soglia di attenzione è massima, laddove la prevenzione è assolutamente fondamentale.