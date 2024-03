Giancarlo Casiraghi, dall’Inter all’Australia e adesso... alla Juvenilia

Gli “anta“ sono già dietro le spalle, ma lui a smettere non ci pensa proprio. Malgrado un grave infortunio gli abbia condizionato una carriera calcistica che avrebbe potuto essere ben più brillante. Eppure, nonostante tutto, Giancarlo Casiraghi, 42 anni, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, è sempre pronto a dare il suo contributo. Anzi, si prepara a un finale di stagione molto “caldo“. Il giocatore milanese, infatti, in questa stagione è in forza alla Juvenilia, formazione di Prima categoria. La squadra rossoblù, dopo un buon girone d’andata, è impegnata nella rincorsa alla salvezza diretta. Un finale a sorpresa per la compagine monzese e per lo stesso Casiraghi, un brillante passato nel vivaio dell’Inter, nelle nazionali giovanili e nel calcio “prof“. Con la Pro Patria vince il campionato di C2. Dietro l’angolo c’è il passaggio alla Pistoiese, in serie B. Ma l’imprevisto è in agguato :in quel periodo Casiraghi accusa per due volte la rottura del legamento crociato. "Quell’infortunio - spiega - fermò tutto. Persi due stagioni". Casiraghi torna a poi a inseguire un pallone in serie D, Eccellenza e Promozione. La sua passione è senza confini: gioca pure nel campionato australiano con i Newcastle Jets. Adesso è pronto a inseguire la salvezza con la “sua“ Juvenilia. "Non ho rimpianti – ammette Casiraghi, autore di 8 gol - per essere venuto a Monza. Qui ho trovato un bel gruppo, ce la possiamo giocare".