Geometrie e pace, tre mostre al Rossini Art Site di Briosco

Le opere di un’importante artista italiana contemporanea che lavora sperimentando con le geometrie tridimensionali.

E poi un grande mosaico composto da tante piccole creazioni di artisti internazionali sul tema della pace.

E ancora, un’esperienza dedicata ai più piccoli, per giocare coi rapporti tra spazio, forma e colore, e le visite guidate alla scoperta delle sculture monumentali di maestri come Giò Pomodoro, Melotti, Cascella e César, Tinguely e Franz Stahler. Mostre, eventi e laboratori per immergersi nell’arte.

È quanto proporrà domani il parco-museo Rossini Art Site.

Nella struttura espositiva di via Col del Frejus farà tappa, solo per un giorno, il progetto “2000 Segni di Pace” di Geremia Renzi, un’iniziativa che ha raccolto tantissime opere di piccole dimensioni realizzate da decine di artisti italiani e internazionali, tutte incentrate sul tema della pace. Nata in occasione del Giubileo del 2000, ha ricevuto riconoscimenti dalla Presidenza della Repubblica e dal Vaticano.

A comporla sono opere firmate da personalità della cultura e dello spettacolo, da artisti dell’Accademia di Brera e di altre accademie italiane: tutte assieme diventano come tessere di un mosaico, granelli di colore che formano armonie ed equilibri differenti. Contemporaneamente, e fino al 30 luglio, si potrà ammirare la mostra “Pausa”, con cinque sculture e grandi opere di Grazia Varisco in dialogo con lo spazio e il paesaggio.

Sempre domani, alle 16, si terrà il laboratorio per bambini “Quadri comunicanti”, che si ispirerà soprattutto alle creazioni di Varisco.

Alle 17 visita guidata alla Collezione Rossini con gli esperti dell’associazione Art-U.

Fabio Luongo