Genitori tassisti e pedibus a Besana Brianza: bonus per una scuola ecologica

Genitori “tassisti“ e pedibus: a Besana andare a scuola diventa ecologico e fa anche guadagnare. Il nuovo anno scolastico ha portato all’attivazione non soltanto del servizio pedibus, ma anche il carpooling per condividere la strada, ridurre i costi, il traffico e l’inquinamento. Alcuni faranno carpooling fino al capolinea del pedibus per poi concludere il percorso a piedi. Si tratta di un servizio di collaborazione tra famiglie che prevede che alcuni genitori, secondo turni prestabiliti, mettano a disposizione il proprio veicolo per portare a scuola più alunni. "Il nostro obiettivo – precisa il sindaco Emanuele Pozzoli – è riuscire a coinvolgere nel corso dei prossimi anni il maggior numero di famiglie possibile, tramite il passaparola. Nel frattempo è stato anche potenziato il pedibus".

Per valorizzare l’impegno dei partecipanti l’amministrazione comunale ha deciso di attribuire alcuni piccoli riconoscimenti a chi aderisce al sistema. Per il pedibus un buono acquisti del valore di 50 euro, per le famiglie che mettono a disposizione la propria automobile un buono carburante di 50 euro, assicurazione infortuni aggiuntiva a quella scolastica del valore di 12 euro e comodato d’uso gratuito di seggiolini per auto. "Le famiglie del nostro paese si aiutano reciprocamente – conclude il sindaco – mostrando anche ai più piccoli che, collaborando insieme, è possibile gestire i viaggi da casa a scuola, risparmiando tempo, fatica e denaro e al tempo stesso diminuendo il traffico. Se ciascuno collabora, le soluzioni si trovano".

Sonia Ronconi